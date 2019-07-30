Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarına göre bazı okullarda yığılmalar olurken, bazı okullarda kontenjanlar boş kaldı. Not kotası olmadığı için ailelerin tercihleri nedeniyle Anadolu Liselerine bir yığılmanın söz konusu olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, birçok okulun ikili eğitime geçtiğini bildirdi. Geylan “İkili eğitime geçmek demek, bu okullarımızdaki öğretmen ihtiyacının da iki katına çıkması demektir. Yani karşı karşıya kalınan bu durum eğitim hayatımız için önemli bir sorundur” dedi. Örnekler veren Geylan, söyledi: Adana Çukurova Piri Reis Anadolu Lisesi 9. Sınıf kontenjanı geçen yıl 240 iken bu yıl 480 kayıt aldı. İstanbul Sarıyer Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesinin kontenjanı geçen yıl 200 iken bu yıl 400’e çıkarıldı. Ankara Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesinin kontenjanı 280 iken bu yıl 560 kayıt aldı. Toplam kapasitesi 1.280 olan Ankara Sincan Anadolu Lisesinin 9. Sınıf kontenjanı 170 iken bu yıl 340 kayıt aldı. Bin 470 mevcudu bulunan Ankara Yenikent İlksan Anadolu Lisesinin kontenjanı 306 iken bu yıl 612 kayıt aldı. Bunun yanı sıra adrese kayıtlarda önemli sayıda meslek lisesi de yeterince tercih edilmedi. Örneğin; Mersin Şevket Pozcu Kız Meslek Lisesi’nin 9. sınıf kontenjanı 180 iken bu sene sadece 45 kayıt aldı. Gebze Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı 396 iken bu yıl sıfır kayıt olarak görülmektedir. İstanbul’da Yaşar Dedeman Anadolu İHL’nin kontenjanı 132 iken 23 kayıt oldu.

SUNULAN ÇARE ÇOK YANLIŞ

Millî Eğitim Bakanlığı’nın okulların durumuna çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Geylan “2016 yılında ‘2019 yılı sonuna kadar ikili eğitime son vereceğiz, tekli eğitime geçeceğiz’ şeklindeki vaatlerin bugün gerçekleşemediğini üzülerek görüyoruz. Velilere çare olarak bunu sunmak çok yanlış. Elbette sınıf mevcudu 20, 30 iken, bunun 40 ya da 50 olmasını istemeyiz. Bu hem eğitimin kalitesini, verimini düşürür hem de öğretmenlerin sınıf içi hâkimiyetini, öğrencilerin motivasyonunu azaltır” diye konuştu.