Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bu programda ders anlatan bazı öğretmenlerin maaşlarından bir anda 58,5 dolar (393 TL) kesildi. Bunun üzerine Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün sabah 81 il müdürüyle acil bir toplantı düzenledi. Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizildi. EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı belirtildi. Öğretmenlerin çevrimiçi ders görüntüsü için zorlanamayacağı, kamera kaydı açmadıkları takdirde ek ders ücretinin kesilmeyeceği ifade edildi. Öğretmenlerin ve öğrencilerin, özellikle hackerlerin saldırılarına yönelik çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Öte yandan New York City Eğitim Departmanı, Zoom kullanımını yasakladı. Eyaletteki 1,1 milyon öğrenci, benzer bir kullanım sunan Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edecek.