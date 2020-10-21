Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklar evlerde tıkalı kaldı. Saatlerce bilgisayar başında oturmak zorunda olan çocukları obezite tehlikesi sardı. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, bu konuda velilere uyarılarda bulundu. Dursun “Çocukların evde daha verimli ve sağlıklı olabilmelerini sağlayabilmek için beslenmelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Sürekli bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında vakit geçirmek zorunda kalan çocuklarda ayrıca göz yorgunluğu, stres ve depresyon gibi sağlık problemleri de ortaya çıkabiliyor” dedi. Obezitenin çoğunlukla aşırı yemek yemeye bağlı olduğunu belirten Diyetisyen Dursun “Düşük enerji tüketimi, kilo alımı için önemli bir risk faktörüdür. Yiyeceklerin yüksek kalori içermesi, karbonhidrat ve yağdan zengin olması kilo alma riskini artırır. Çikolata, gofret, şekerlemeler ve patates kızartması gibi maddeler şişmanlığın oluşmasında önemli rol oynar. Bu sebeple çocukların beslenmelerine çok dikkat etmek gerekmektedir. Bugüne kadar obezitesi olan bireylerin Covid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu bildiren kesin bir veri yok. Ancak daha şiddetli solunum yetmezliği formlarının mevcut olduğu bilinmekte” diye konuştu. Dursun, bu süreçte oluşabilecek göz yorgunluğuna karşı da “A ve C vitamininden zengin olan havuç, balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı biber, kivi, brokoli, portakal gibi besinleri çocuklarınıza yedirmeniz, onların göz sağlığını korumakta yardımcı olur” tavsiyesinde bulundu.