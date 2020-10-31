Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ABD Appalachian State Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü'nün 2 yıldır devam eden uluslararası işbirliği ile her iki üniversitenin öğrencileri kıtalararası mesafeyi aşarak kültürel alışverişte bulunuyor. Son gerçekleştirilen etkinlikte, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, ABD'li öğrencilere Türk mutfak kültürünü çevrimiçi olarak anlattı. Seda Genç “Türk mutfağı dünyanın ilk 5 mutfağı arasında kabul edilir. Tarihsel olarak bakıldığında 11’inci yüzyıldan önce Orta Asya’daki Türklerin beslenme alışkanlıklarının Asya kıtasına yayıldığı görülüyor. Selçuklular ve Osmanlıların da geniş bir coğrafyaya yayılan yemek kültürü olduğu biliniyor” dedi.