Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
Eğitime bir hafta ara
31.10.2020 - 12:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.
Etiketler : Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:,
743076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/743076.aspx
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