Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlayan KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılarak sosyal mesafe ile salonlara alındı. Ayrıca risk grubunda olan adaylar ile risksiz durumda olan adaylar da ayrı sınıflara alındı.

Adaylar sınav salonlarına geçerken, yakınlarının da kapıda ve araçlarında heyecanlı bekleyişi dikkatlerden kaçmadı.