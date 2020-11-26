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2020-ALES sınava giriş belgeleri erişime açıldı
26.11.2020 - 14:04 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün: "2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 6 Aralık 2020 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler."
Etiketler : ALES,
749125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/749125.aspx
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