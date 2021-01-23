Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online gerçekleşen programda öğrencilerle sohbet eden Selçuk, öğrencilerin taleplerini de sordu. İkinci dönemde salgının etkisi ölçüsünde okullara dönüleceğini kaydeden Bakan Selçuk öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın şartlarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Tatiliniz 23 gün sürecek. Uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, bol bol okuyun, bir yerlere gidip gezin. Notlar alın, resim yapın. Kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun. Güzeli çirkinden ayırmak üzere bakın. Çevrenin doğanın ne kadar incelenmeye değer olduğunu göreceksiniz. Elinizden geldiği kadar bütün işlerinizi kendiniz yapın kimseye yaptırmayın. Güçlü insanlar olmak isterseniz kendi problemlerinizi kendiniz çözmeniz gerekli. Ayakta durma güçlü olma ihtimaliniz yükselecektir.