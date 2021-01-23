Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dün başlayan ve üç hafta sürecek yarıyıl tatili, ailelere çocuklarının boş zamanlarını birlikte değerlendirmek için güzel bir fırsat sağlayacak. Ara tatilde ebeveynlere çocuklarıyla birlikte ortak aktiviteler yapmalarını tavsiye eden uzmanlar “Boş zaman değerlendirme etkinlikleri, psikolojik açıdan çocukların rahatlamasına yardımcı olur. Dolayısıyla mutlu, kişiliği sağlam, kendiyle barışık, sorunlarıyla baş edebilen bireyler yetişir” diyor.

EKRANLA GEÇEN DÖNEM

Pandemi boyunca çocuklar, evlerinden dışarı çıkamadan zamanlarının büyük bir bölümünü ekran karşısında oturarak geçirdi. Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, online eğitim sisteminin hem öğrenciler hem ebeveynler hem de eğitmenler için yeni ve zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Başak Ayık, “Dersleri anlamakta, derse dikkatini vermekte zorlandılar. Bazı öğrenciler derslere girmedi, bazıları ödevlerini yapmadı, bazıları ise derse girdiğini söyledikleri hâlde bilgisayarda oyun, sosyal medya ve internet gibi farklı etkinliklerle vakit geçirdi” dedi.

Özellikle ebeveyn ve öğretmen denetiminin az olduğu çocukların uzaktan eğitimden pek yarar görmediğini aktaran Başak Ayık, imtihan sistemindeki değişikliklerin de bu tarz problemlerin tespit edilmesinde aksaklıklara yol açtığını ifade etti.

MUTLAKA DIŞARI ÇIKARIN

Problem ve kaynağı ne olursa olsun çocuğu dinleyerek var olan problemlerin dikkatli bir şekilde tespit eden ailelerin uzman desteğine başvurması gerektiğini ifade eden Başak Ayık, ara tatil döneminde süresi az bile olsa çocuklarla keyifli aktiviteler yapılmasını, haftada en az dört beş gün fiziki mesafe kurallarına uyarak mutlaka çocukların dışarı çıkarılmasını tavsiye etti.

DERSİ TAKİP EDİN

Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, diğer tavsiyelerini şöyle sıraladı: Ebeveynlerin başarı ile ilgili beklentilerini bu dönem için azaltmalarını öneririm. Ancak bu kesinlikle eğitimi tamamen yok saymak olarak yorumlanmasın. Her öğrencinin okulla ilgili en azından derslere girme, dersleri dinleme ve ödev yapma gibi görevlerini yerine getirmesi lazım. Bunu uygun bir dille söyleme ve takip etme görevi ebeveynlere aittir. Derslerde işlenen konuların anlaşılıp anlaşılmadığı ebeveynler tarafından basitçe kontrol edilebilir.

PSİKOLOG AYŞE ŞAHİN:

Birlikte aktiviteye zaman ayrılmalı

Çocuk ve gençlerin içinde yaşadığı toplum kültürü, onların hayat stilini belirler. Dolayısıyla boş zamanlarını değerlendirmesiyle ilgili tutum ve davranışlarını da belirleyecektir. Toplum kültürü, bizi aksi şekilde yönlendirse de çocukların üretkenliklerini artırmak son derece önemli, hatta toplumsal bir konudur. Bu sebeple çocukların ilgi alanlarına ve kabiliyetlerine karşı duyarlı olunmalı, akademik başarının yanında çocuğun kendini ifade edebilme becerileri de dikkate alınmalıdır.

PROF. DR. NİLGÜN SARP:

Ödevlere ara verilmeli

Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocukların ödev temposu olmaksızın keyifli bir tatil geçirmesi gerektiğini vurgulayarak “Böylesine yoğun, stresli ve kısıtlamalarla dolu bir dönemin ardından çocukların ağır bir ödev temposu olmaksızın keyifli bir tatil geçirmesi hedeflenmelidir. Gönlümüzden geçen aşılama sürecinin başarıyla sonuçlanması ve normal hayatımıza bir an önce dönmemiz. Yine de tedbirlerin devam edeceği düşüncesi ile ailelere bazı tavsiyelerde bulunabiliriz” dedi. Yoğun okul programları sebebiyle ertelenen aktiviteler tatil döneminde hayata geçirilmeli tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Sarp, “Sofrayı kurmak, bir aleti tamir etmek gibi alanlarda çocuğa sorumluluk verin” dedi.