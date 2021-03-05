Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
Altınbaş Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
05.03.2021 - 09:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Altınbaş Üniversitesi,
772244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/772244.aspx
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