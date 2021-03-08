Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacak. Başvurular, üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alıyor
08.03.2021 - 13:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü, 80 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Atlas Üniversitesi,
773062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/773062.aspx
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