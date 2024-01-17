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    2 yıl ödeme yok! Yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği geliyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Milyonların beklediği faizsiz evlilik kredisi programına da değinen Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak" dedi.

    2 yıl ödeme yok! Yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği geliyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

    ARKA PLAN ÇALIŞMALARI VE HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

    Bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde söz konusu fonun kurulduğunu hatırlattı.
    "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

    2 YIL GERİ ÖDEMESİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

    Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.

    Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

    YARDIM TALEPLERİ 4 DAKİKA İÇİNDE ULAŞIYOR

    Sosyal yardımlarla ilgili "4,4 milyon vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç ettiler" iddiasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Göktaş, "Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tamamen bir algı oluşturma çabasından ibaret." yanıtını verdi. Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sini, çalışamayacak durumda olan vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, "Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor.

    Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu." diye konuştu. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile Aile Sosyal Destek Programı personeli aracılığıyla ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini belirten Göktaş, hem arz hem talep odaklı sosyal yardım anlayışını devam ettirdiklerini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Mahinur Özdemir GöktaşFaizsiz Evlilik KredisiEvlilik Kredisi
    Haberler > Ekonomi > 2 yıl ödeme yok! Yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği geliyor
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