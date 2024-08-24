2024 getirilerinde şok değişim! Altından borsaya büyük çalım

Geçen ay 11 bin seviyesinin üzerini test eden BİST100, yıl başından itibaren %50 getiri ile en fazla kazandıran yatırım aracı olmuştu. Ancak son kapanışını 9668’den gerçekleştiren BİST100’de, 2024 getirisi %29,40’a kadar geriledi. Öte yandan gram altın %40 ve TL mevduat da %30 getiriye yaklaştı. Son durumda BİST100 endeksi, “2024 getiri liginde” 3. sıraya düştü. Dolar %15 yükselişle son sırada yer aldı. Sadece gram altın, enflasyona karşı kazandırdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan hareketler, yatırım araçlarının yıl başından itibaren getirilerine de yansıdı. Geçtiğimiz aya kadar borsa, 2024’ün başından itibaren en fazla getiri sunan yatırım aracı olurken, ağustos ayında bu tablo değişti. BİST100’de yaşanan gerileme ve altın fiyatlarında artış, sarı metali zirveye taşıdı.

ALTIN GETİRİDE ZİRVEDE

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2023 yılını 1960 TL’den tamamlamıştı. 2024 boyunca inişli çıkışlı da olsa yükseliş trendinde hareket eden altın, son 1 ayda daha belirgin yükseldi. Bu hafta gram altın 2744 TL’den kapanış yaptı. Böylece yıl başından itibaren gram altının getirisi %40 olarak gerçekleşti. Altın bu yükselişle, 2024’te bugüne kadar en fazla getiri sunan yatırım aracı oldu.

MEVDUAT İKİNCİ SIRADA

Yıl boyunca faiz oranlarının yüksek seyretmesi, risksiz vadeli mevduat tercihlerinde de kayda değer bir getiri sundu. Yılın ilk 8 aylık döneminde TL mevduat getirisi, aylık kümülatif hesaplamayla birlikte yüzde 30’a yaklaştı. Böylece TL mevduat, getiride altından sonra ikinci oldu.

BORSA, ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ

2023’ü 7470’ten tamamlayan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, geçen ay 11 bin seviyeni aşmıştı. Böylece 2024 yılındaki getirisini de yüzde 50’ye taşımıştı ve en fazla kazandıran yatırım aracı konumuna gelmişti. Ancak son 1 ayda düşüş trendinde hareket eden borsa, cuma günü 9668 puandan kapandı. Endeksin yıl başından itibaren getirisi %29,40’a geriledi. BİST100 bu getiri ile üçüncü sırada yer aldı.

DOLAR SON SIRADA

Bu yıl sıkı para politikasının bir yansıması da döviz kurlarında kendini gösterdi. Yıla 29,50 TL’den başlayan dolar, son kapanışını 33,95 TL’den gerçekleştirdi. Böylece dolarda 2024 yılında bugüne kadar yaşanan artış, %15 olarak gerçekleşti.

ALTIN, ENFLASYONU YENDİ!

Dolar, bu performans ile, ilk 8 ayda %30 olarak gerçekleşmesi beklenen TÜFE’nin oldukça altında kaldı. BİST100 ve TL mevduat getirisi TÜFE ile başa baş konumda bulunuyor. Gram altın ise şu ana kadarki performansıyla, enflasyona karşı kazandıran tek yatırım oldu.