Borsada gong Gündoğdu için çaldı! Hisseler ilk günden…

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Gündoğdu Gıda, bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisseler ilk günden 38,50 TL ile tavan fiyata ulaştı ve %10 prim yaptı. Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz "Lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Borsa İstanbul’da gong bugün Gündoğdu Gıda için çaldı. Halka arz sürecini, yatırımcılardan gelen 3,5 kat taleple tamamlayan Gündoğdu Gıda, "GUNDG" koduyla ana pazarda işlem görmeye başladı. 35,00 TL’den halka arz olan Gündoğdu Gıda hisseleri, ilk günden %10 primle 38,50 TL’ye ulaştı ve tavan fiyattan işlem gördü.

TÖRENE GENİŞ KATILIM

Borsa İstanbul’daki törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz, Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Kopuz, Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz, halka arzı gerçekleştiren ALB Yatırım Menkul Değerler’in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Albayrak, ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin ve diğer davetliler katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Gündoğdu Gıda'nın uzun yıllara dayalı tecrübesiyle güven veren, ürünlerinin kalitesiyle ve yenilikçi yaklaşımıyla başarıyı yakalayan köklü bir şirket olduğunu söyledi.

Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz yaklaşık 600 bin yatırımcının güveni ile halka arzı başarıyla tamamladıklarına dikkati çekerek, "Biliyoruz ki hisse senedimizi alacak yatırımcılar bize inanarak bu yatırımları gerçekleştirecek. Biz de atacağımız tüm adımları, bu gerçeği aklımızdan hiç çıkarmadan gerçekleştirecek ve küçük yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını her şeyin önünde tutacağız” diye konuştu.

“DÜNYAYA AÇILACAĞIZ”

Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz "Manisa Salihli’de bulunan üretim tesisi, Ödemiş’te bulunan süt toplama merkezi ve 200’ü aşkın çalışanımız ile gıda sektörüne değer katıyoruz. Halka arzımız üretim vizyonumuzu ileri taşırken, kurumsallaşma hedefimize ulaşmamızda da kritik bir rol oynayacak. Gündoğdu Gıda lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sağlam finansal yapımız, etkin kaynak yönetimimiz ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle, yatırımcılarımız için de sürdürülebilir değer oluşturmak, en önemli hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin de ilk defa bir halka arza liderlik etmenin heyecanını yaşadıklarını ve bu başarılı halka arzın bir parçası oldukları için mutu olduklarını söyledi.

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“SEKTÖRDE ÖNCÜ OLACAK”

Gong törenine katılan Halka Arz ve Kurumsal Finansman Danışmanı Doğuş Bektaş ise, Gündoğdu Gıda’nın başarılı yolculuğunu değerlendirerek, “Firma, toplamda 10 milyon lot dağıttı. 597 bin 940 kişinin katıldığı halka arzda, kişi başına 595 TL değerinde 17 lot düştü. Son dönem halka arzlarda katılım 300 bin kişilere kadar gerilemişti. Gündoğdu Gıda ile tekrar talep artmaya başladı diyebiliriz. Gündoğdu, 786 Milyon TL aktif toplamı ile büyük potansiyel taşıyan bir şirket. Halka açık Pınar Süt dışında bu alanda bir firmanın daha arz edilmesi, sektörde mutlaka çok iyi yansımalar bulacaktır” ifadelerini kullandı.