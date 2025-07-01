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3,5 milyon kişi için son gün 31 Temmuz! Yapmayanın ehliyeti iptal olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3,5 milyon kişi için son gün 31 Temmuz! Yapmayanın ehliyeti iptal olacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için süre 31 Temmuz'da sona eriyor. 3 milyon 549 bin 583 kişi bu süre içinde ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. Ayrıca 15 liralık yenileme ücreti 7 bin 423 liraya çıkacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

31 TEMMUZ'DAN SONRA 7 BİN 438 LİRA 

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

3,5 milyon kişi için son gün 31 Temmuz! Yapmayanın ehliyeti iptal olacak - 1. Resim

YENİ EHLİYETLER ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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