5 milyar dolarlık beklenti! Ethereum EFT’leri açılıyor mu? İşte kritik tarih...

Ethereum’da son dakika! İkinci büyük kripto para biriminin ABD’de ETF onay süreci devam ederken kritik bir tarihe dikkat çekildi. ETF’lerin 23 Temmuz Salı günü işlem görmeye başlayabileceği belirtiliyor. Böylece yıl sonuna kadar 5 milyar dolara yakın para girişiyle birlikte, Ethereum’da da 5 bin dolar seviyelerine varabilecek yükselişler bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında sert hareketler devam ederken, gözler bir yandan da ABD’de Ethereum ETF’lerine dair gelişmelere çevrildi. Ülkede resmi otorite SEC tarafından, haftalardır ETF’lerin (Ethereum’a dayalı para piyasası fonlarının) işlemlere açılması için son onay bekleniyor. Bu arada dün, konuyla ilgili olarak kritik bir tarihe dikkat çekildi.

BÜYÜK TARİH 23 TEMMUZ MU?

ETF Analisti Eric Balchunas, sosyal medya paylaşımında, ETF’ler’in, 23 Temmuz Salı günü işlemlere açılabileceğini iddia etti. Ethereum ETF’leri için başvuruda bulunan fon yönetim şirketlerine SEC tarafından çağrı yapıldığı; işlemler öncesinde gerekli olan son dosyaların da 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar tamamlanmasının istediği öne sürüldü.

ABD’Lİ FONLAR TAKİPTE

Bitcoin ETF’lerinde ocak ayından bu yana büyük işlemler yapan ABD’li fon yönetim şirketleri BlackRock, Fidelity, Grayscale, VanEck, 21Shares gibi şirketler; ETH ETF’lerinin de işlemlere başlaması için uzun süredir resmi süreçleri yürütüyordu. Yıl başından itibaren Bitcoin ETF’lerine 15 milyar doların üzerinde para girişi gerçekleşti. BTC, bu süreçte mart ayında 73 bin 800 dolarla rekor kırmıştı.

16 TEMMUZ ETHEREUM FİYATI

Bu arada 16 Temmuz Ethereum fiyatı 3425 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Son olarak 8 Temmuz’da 2800 dolar sınırına kadar çekilen ETH, o tarihten itibaren yaklaşık %15 yükseldi. Ethereum için 3450 dolara işaret eden 50 günlük ortalama önemli bir direnç olarak çıkıyor.

5 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ

Öte yandan Ethereum ETF’leri açıldığı zaman gerçekleşecek para girişi de merak konusu… Yıl sonuna kadar ETH fonlarına 5 milyar dolara varabilecek para girişinin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, fiyatlarda da 5 bin dolara varabilecek yükseliş tahminleri yapılıyor.