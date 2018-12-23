Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılı açıklama yapan Pekcan “Bu yıl sonunda 27 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkânı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 13’ler düzeyinde artışla toplam 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacak. Böylelikle ihracatın yüzde 26’sı finanse edilecek. Müteahhitlik firmalarının da Afrika ve Orta Asya’da gerçekleştirdiği pek çok projede, Eximbank’ın finansman desteği de bulunuyor. Buna ek olarak, uluslararası ticaretin finansmanı programları kapsamında, orta-ileri teknoloji ürünleri ihracatı da desteklenmektedir. Gelecek yıl Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza sağlanan nakdi kredi ve sigorta desteğinin artırılması, böylece toplam finansman desteğinin 48,4 milyar dolara, ihracatı finanse etme oranının da yüzde 27’ye yükseltilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.