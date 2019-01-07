Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Acil müdahale ekipmanlarının depolanacağı en büyük alan olan Tekirdağ’daki Merkez için ekipman temini çalışmalarına başlanıldı. Acil müdahale istasyonlarının kurulumuna 2019 yılında başlanacak, 2020 yılında da Ulusal Acil Müdahale Sistemi devreye girecek. Yüzer Seyir Yardımcılarının da modernize edilmesine devam edilecek. Bu konuda mevcut çelik yapılı şamandıraların yerine bakım gerektirmeyen Polietilen (bir tür plastik) Şamandıraların temin edilmesi için çalışmalar hız kazanacak. 2019 yılında tüm şamandıralarda polietilen yapıya geçilmesi planlanıyor.

RÖMORKÖRLER FİLOYA KATILACAK

Öte yandan İstanbul ve Çanakkale Boğazı Uzaktan İzleme Sisteminin Modernizasyonu çalışmaları da devam edecek. Bu kapsamda İstanbul ve Çanakkale Boğazı Uzaktan İzleme Sisteminin Modernizasyonu projesinin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Bir önemli çalışma da 2 adet römorkör ile yapılacak. Liman ve Türk Boğazları geçiş hizmetlerinde can, mal ve seyir emniyetinin artırılması ile sığ sularda oturan gemilerin yüzdürülmesi ve dip taraması yapılabilmesi için bu römorkörlerin sözleşmesi imzalanırken 2019 yılında filoya katılması bekleniyor.