Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Hükûmet son dönemde ‘stokçulukla’ gündemden düşmeyen soğan konusunda önemli bir adım attı. Soğanda şubat ayı sonuna kadar gümrük vergileri sıfırlandı, ithalatın önü açıldı. Hâlihazırda meyve ve sebze hallerinde kuru soğanın kilosu 5 lira ile 6,5 lira arasında satılıyor. Geçtiğimiz yıl fiyatların normal seyrettiği dönemde soğanın kilosu yaklaşık 1,5 liraydı. Son rakamlarla soğan fiyatlarının zamlanma oranı diğer sebze meyve ürünlerine göre rekor seviyede bulunuyor. Zamlanan soğan fiyatlarına karşı birçok şehirde zabıta birimlerince stokçulara yönelik ‘baskınlar’ yapılmıştı. ‘Fiyatları etkilemeye teşebbüs’ suçundan dolayı birçok kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında çıkan kararla gümrük vergileri 28 Şubat tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Daha önce Gürcistan, Güney Kore, Malezya, D-8, AB, EFTA ülkelerinden ithal edilecek kuru soğanlardan yüzde 49,5 gümrük vergisi alınıyordu. Bosna Hersek’ten alınan kuru soğanlarda ise gümrük vergisi bulunmuyor. Singapur’dan ithal edilebilecek soğanlar için gümrük vergisi oranı yüzde 37,1’den yüzde 30,9’a indirildi.

“İHTİYACIN KARŞILANMASI İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR”

Soğanda yapılan ithalat düzenlemesini değerlendiren MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş “Yurt dışındaki soğan fiyatları çok düşük değil. Sürenin sınırlı olması, ürünün uzun süre stoklanamaması, piyasayı altüst edecek bir etki etmeyecektir diye düşünüyorum. Bosna’da soğan fazlası gözükmüyor. Bence ihtiyaca has alınmış doğru bir karar. Fiyatların aşağıya çekilmesi zamanla belli olacak. Ancak alınan kararın fiyatlardan ziyade ihtiyacın karşılanması adına alındığını düşünüyorum” dedi.

20-25 GÜNLÜK KURU SOĞANIMIZ VAR

Bu sene iç çürüklük nedeniyle soğanların bir kısmının çürüdüğünü söyleyen Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz da “Ürün planlaması noktasında da sıkıntılarımız olduğundan bu sene soğan bir miktar az ekildi. Geçen sene şubat sonunda kuru soğan tarlası görmüştüm, satamıyorlardı. Bu sene soğan altın değerinde. Bunun gibi sıkıntılardan dolayı yetmedi soğanımız. Mayıs ayında soğanımız çıkacak. Şu anda Türkiye genelinde 20-25 gün yetecek soğanımız var. Türkiye genelinde yaklaşık aylık 150 bin ton tüketimimiz söz konusu. On gün önce 150-160 bin ton soğanımız kalmıştı. Dolayısıyla 20-25 günlük kuru soğanımız var. Şu aşamada gümrük vergilerinin bir müddet sıfırlanması konusu, yanlış politikalardan sonra normal olan bu. Mayıs ayında soğanımız çıktığı zaman artık kendi soğanımızın da kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.