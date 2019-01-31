Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya ve havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Sadettin Saran, TGRT HABER’de yayınlanan “Meliha Okur ile Anlat Bana” programına konuk oldu. Bugün 31 şirkete sahip olduğunu ve 3 binin üzerinde çalışanının bulunduğunu anlatan Saran, “Ekonomik sıkıntı olduğunda, genelde şirketler hemen küçülmeye gider. Ben öyle düşünmüyorum. Piyasanın küçülmeye gittiği bir dönemde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi ikinci kanalımızı da açmaya hazırlanıyoruz. Büyük yatırımlar yaptık, özellikle 2015’ten sonraki sıkıntılı süreçte... Kur şokunun yaşandığı dönemlerde, ekim ayında, çalışanlarıma yüzde 7 zam yaptım. Hiç kimseyi işten çıkarmayı düşünmedim. Hatta ‘Bugünleri birlikte aşacağız’ diyerek onları motive ettim. Benim şirketlerimde işten ayrılma oranı yüzde 2’nin altındadır. Çünkü çalışanlarımı çok seviyorum, onlara kıymet veriyorum, güveniyorum. Bugün buralara onlarla birlikte geldik. Bugün de en büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Herkesin gelecek kaygısı varken, biz ‘beraberiz’ dedik eylül ayında. Ve öyle devam ediyoruz. Şu anda kârlılık, benim için artık ikinci planda. Önemli olan, iyi insan yetiştirmek” dedi.