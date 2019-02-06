Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve elektrik şirketlerinin birlikte yaptığı çalışmalardan sonra son şekli verilen çalışmaya göre bakanlık, desteklenecek elektrik tutarını her haneden belirlenen bir kişi adına PTT’ye ‘elektrik bedel kontörü’ olarak yükleyecek. Elektrik faturası gelen vatandaş PTT’ye ödeme yapmak için gittiğinde destek miktarı faturasından düşecek. İki buçuk milyon hanede 10 milyon kişiyi ilgilendiren elektrik desteği için her bir haneden birer kişi belirlenecek, ödemeler PTT’ye yapılacak. Destek, hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenecek ve 40 ile 40 lira arasında olacak. Destek tutarı daha sonra PTT tarafından elektrik perakende şirketlerine ödenecek.

İKİ KİŞİYE 75, BEŞ KİŞİYE 150 KİLOVATSAAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat destek verileceğini söylemişti.