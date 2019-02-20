Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding gözünü ABD pazarına dikti. ABD’de ilk mağazasını bu yıl Washington DC ve Ohio eyaletinde açmaya hazırlanan Damat, Ottowa’dan da Kanada’ya giriş yapacak.

Orka Holding bu yıl 9.sunu düzenlediği bayiler toplantısı ile beş kıtadan 85 ülkeyi İstanbul’da ağırladı. Bayi toplantısına bu yıl ilk defa ABD, Kanada, Endonezya, Haiti ve Paraguay gibi ülkelerin katıldığını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Damat, Tween ve D’S Damat olarak kendimizi ‘Üzerinde güneş batmayan marka’ olarak tanımlıyoruz. Markalarımızın Avustralya’dan başlayıp Avrupa’ya, oradan da Amerika kıtasına uzanan etkisi her geçen gün katlanarak büyüyor. Marka kimliğimizi, dünyanın beş kıtasına taşıyoruz” dedi.

OTUZ MİLYON LİRA YATIRIM YAPACAK

Süleyman Orakçıoğlu, geçen yılı 380 mağaza ile kapattıklarını, bu yıl yurt içi ve yurt dışında mağaza sayılarını eşitleyerek toplamda 420’ye ulaşacaklarını dile getirirken ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedeflediklerini bildirdi. Orakçıoğlu yeni mağaza açılışlarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: ABD’de ilk mağazalarımızı bu yıl Washington DC ve Ohio eyaletinde açacağız. Yine Kanada’da Ottowa’da bu sene ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda ve Rusya’da ise etkinliğimiz giderek artıyor. Mağaza sayıları iki katına çıkıyor. Balkanlarda 8 olan mağaza bu yıl 15, Rusya’da ise 20 olan sayı 30’a çıkacak. Yine Almanya’daki altı mağazamız sene sonunda on mağazayı bulacak. Yakında finans merkezi Frankfurt’ta olacağız.”

Yurt dışında perakende cirolarının 60 milyon dolara ulaştığını kaydeden Orakçıoğlu “Türkiye’nin bütün sektörlerde ihracatta kilogram fiyatı 1 dolar 35 sent, hazır giyimde bu rakam 15-20 dolar seviyelerinde yer alıyor. İtalya’nın hazır giyimde kilogram fiyatı 45 dolar iken Orka Holding markalarının kilogram birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi” diye konuştu.

İTALYA'DA İKİ YILDA ÜÇ KAT BÜYÜDÜ

Küresel pazarda ışık hızıyla büyümeyi sürdürdüklerini ve bu yıl öncelikli pazarın İtalya olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu “İtalya’ya 2016 yılının son çeyreğinde giriş yaptık. Dokuz günde aralarında Milano, Parma ve Cenova’nın da olduğu 9 şehirde açtığımız mağazalar başarımızın habercisi oldu. İki yılda üç kat büyüdük. Şu anda ülkede 28 satış noktamız var. Son iki ayda Sardinya ve Bolonya’da mağaza açtık. Mart ayında sanatın ve modanın kalbi Floransa’da ve Roma’da mağazamız açılacak. Floransa’nın en prestijli caddesinde yine lüks markalarla yan yanayız. Yıl sonunda İtalya’da satış noktası sayısını 40’a çıkaracağız.”