Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da 9 riskli binanın boşaltıldığını, taşınma işlemi için vatandaşa 5’er bin liralık para verdiklerini, güvenli ortama taşınmasını sağladıklarını söyleyen Kurum “Riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza bin 500 liraya kadar kira yardımı yaptık, evine giremeyen vatandaşlarımıza da taşınması ve eşyasını alabilmesi için yaklaşık 40 bin lira ödeniyor” dedi. Hedeflerinin 20 yıl içinde 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu ifade eden Kurum “Her türlü fedakarlığa hazırız. Önümüzdeki 20 yıllık sürede deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalmasın istiyoruz. 81 ilimizde bu çalışmalar yürütülecek, şehirlerin yaşam kalitesinin artması için 2023’e kadar alt ve üst yapıya dair her şey yapılacak, şehirlerimiz daha planlı büyüyecek” diye konuştu.