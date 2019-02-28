Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilgili kararı yayımlanan "ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi"ne ilişkin uygulamada ödemeler, hak sahiplerinin geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz etmesiyle PTT üzerinden yapılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Elektrik tüketim desteği programından faydalanmak için hak sahibinin Türk vatandaşı olması, düzenli yardım alması şartı aranacak. Söz konusu programdan faydalanacak hak sahibinin, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz etmesi yeterli olacak.

DESTEK TUTARI FATURADAN DÜŞÜRÜLECEK

5 bine yakın PTT iş yerinden yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen elektrik tüketim desteği kadar tutar faturadan düşülecek. Geçmiş dönemlerde yararlanılmaması koşuluyla geçmişe yönelik üç dönem boyunca ödeme yapılabilecek.

Elektrik tüketim desteği tutarı, hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı kadar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verileceğini geçen ay açıklamış, ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.