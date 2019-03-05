Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.

Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek.Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek.

50 bin konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi Adana'da yapılacak.

Şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak.

Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İmar barışına 9 milyon 124 bin kişi 17,5 milyar liralık başvuru yaptı.

Hedefimiz plastik poşet kullanımını yüzde 90 azaltmak. bugüne kadar plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Sıfır atık projesiyle 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye iş sağlayacağız.

Emlak Bankası, Emlak Katılım Bankası olarak çalışmalara başlayacak.