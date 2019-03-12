Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AGCO’nun dünyaca ünlü Massey Ferguson markasının MF 7719 S traktör modeli, Fransa’da yapılan Paris SIMA Tarım Fuarı’nda ‘2019 Yılının Makinesi” seçildi. Fuarda orta güç segmenti traktörleri kapsayan 'L Kategorisinde' bulunan 190 hp’lik MF 7719 modeli, bu kategorinin en üst sırasında yer alarak bu ödüle layık görüldü.

Massey Ferguson Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Satış, Pazarlama ve Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Francesco Quaranta; "Massey Ferguson’un bu çok önemli ödülle onurlandırılmasının sebebi, müşterilerimize somut faydalar sağlayan modern, uygun maliyetli ve kullanımı kolay traktörlerimiz ve teknolojiyi geliştirme taahhüdümüzdür. Beauvais'teki tüm ekibimizle, mühendislik ve satınalma departmanlarımızla ve hatta üretim, pazarlama ve müşteri hizmetleri birimlerimizle de son derece gurur duyuyorum. Takım olarak, hepsi bu mükemmel başarıya katkıda bulundu” dedi.

Quaranta; “Tüm üreticiler bu düzenlemelere uymak zorunda ancak farkı oluşturan şey, bunu nasıl başardıkları. Massey Ferguson olarak, mükemmel yakıt tüketimimizi ve rakipsiz kabin içi görüş yeteneğimizi koruyarak hiçbir şekilde operasyondan ödün vermeyen bir sistem geliştirmeyi seçtik” diye konuştu.

Massey Ferguson Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has ise; “MF 7700 Serisi Türkiye’de de çok beğenilen ve tercih edilen bir traktör serisi. Özellikle, büyük ölçekli çiftçiler, tarım işletmeleri ve tarımsal müteahhitlerin ilk aklına gelen traktör modeli. Bu model grubumuz 120 beygir gücü üzerindeki traktör segmentinde Massey Ferguson’un sektör lideri marka olmasında çok önemli bir yere sahip” dedi.

Mete Has; “Fuse Teknolojileri olarak bir üst çatı altında isimlendirdiğimiz Auto-Guide Uydu Kontrollü Otomatik Dümenleme Sistemleri ile de bu son teknoloji hassas tarım sistemlerini talep eden çiftçilere de çözüm üretmekteyiz ve bu modern sistemleri 95 ila 405 beygir gücü arası çok geniş bir yelpazedeki ürünlere uygulayabilen bir kaç global oyuncudan birisiyiz” şeklinde konuştu.

Ödüllü MF 7719 serisi, ilerici çiftçiler ve tarımsal müteahhitlere hitap ediyor

Yapılan şirket açıklamasına MF 7700 S Serisinin orta büyüklükteki şasi modellerin en üstüne konumlanan yeni MF 7719 S modeli, şeffaf yapıdaki bir son işlem sistemi ile zorlu yeni Stage V emisyon düzenlemelerini bu basit tasarımı sayesinde karşılıyor. Bu sistem, traktörün tüm kullanım ömrü boyunca çalışması için tasarlanmış olup, traktörde başka herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor.

Mükemmel güç/ağırlık oranı ve etkileyici 14 tonluk azami yüklü ağırlık değeri ile çok yönlü MF 7719 S, günümüzün ilerici çiftçilerinin ve tarımsal müteahhitlerinin taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlandı. MF 7719 S, Datatronic 5, dokunmatik ekran terminali gibi performans artırıcı yeni özelliklere sahip. Bu sistem sadece traktörü kontrol etmekle kalmıyor, ayrıca MF Auto Guide rehberlik sistemi ile otomatik dümenleme yeteneği de sağlıyor, ancak daha kapsamlı bir hassas tarım paketi de ilave olarak oluşturabiliyor.