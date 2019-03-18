Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %68,2 oranında azalış göstererek 8 890 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 724 konut satışı ve %19,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %25 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 69 560 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 oranında artarak 69 560 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 738 konut satışı ve %18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %88,1 oldu. Ankara 6 648 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 851 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.



Konut satışlarında 32 648 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azalarak 32 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %41,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 365 konut satışı ve %19,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 527 konut satışı ile Ankara ve 1 800 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 45 802 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 azalış göstererek 45_802 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 097 konut satışı ve %17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %56 oldu. Ankara 5 163 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 603 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Şubat ayında 3 321 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %92,1 artarak 3 321 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2019'da ilk sırayı 1 440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 628 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Kuveyt izledi.