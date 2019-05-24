Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, ithal ettiği ürünleri yerli olarak üretip cari açığı sıfırlamayı hedefleyen paketi açtı. İleri, Verimli, Millî Endüstri (İVME) adı verilen paketin detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplam 30 milyar liralık finansman sağlanacağını açıkladı ve haziran ayından itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini ifade etti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank öncülüğünde oluşturulan paket ile ihracata katkı sağlayan sektörler desteklenecek. Göreve geldiği ilk günden itibaren ekonomide kapsamlı değişim hedeflerini her platformda ifade ettiklerini, bu hedef doğrultusunda stratejilerini paylaştığını hatırlatan Bakan Albayrak “YEP’te cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, petrokimya, kimya, enerji, makine teçhizat ve yazılım sektörlerini öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlemiştik. Malumunuz geçtiğimiz ay açıkladığımız Yapısal Dönüşüm Adımları paketimizde de kredilerin belirlenen bu stratejik alanlara yönlendirileceği ile alakalı stratejimizi ifade ettik. Bu ifade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bahsi geçen finansman paketi ile ürün odaklı finansman yaklaşımını benimseyerek sadece sektör bazında değerlendirme yaparak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacağının altını çizen Albayrak “Bu sayede ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücü artırılarak stratejik ürünlerin ihracat potansiyelleri de ortaya çıkarılmış olacaktır” dedi.

HAM MADDEBu alanda kimyasal, medikal eczacılık ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, suni ve sentetik iplikler, kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 ana alt başlık belirlendi. 21 alt başlıkta ham madde ve ara malı üretimi desteklenecek. Ham madde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz azami 10 yıla kadar olmak üzere 150 milyon liraya kadar yatırım kredisi ve 1 yıla kadar ana para geri ödemesiz azamı 5 yıl olmak üzere 30 milyon liraya kadar işletme kredisi verilecek.

TARIM

Seracılık, soya, mısır, ayçiçeği üretimi, hayvancılık yem bitkisi üretimi destekleniyor. Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olacak. Seracılık dışı tarım alanlarında işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. İşletme giderlerinin tamamı, modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yüzde 100 yatırım kredisi var. Seracılıkta yatırımın yüzde 75’ine kredi verilecek. Faiz yüzde 0 ile yüzde 14,25 arasında olacak.

Desteklenecek ikinci faaliyet alanı olan makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz azami 10 yıl vadeli olmak üzere 150 milyon liraya kadar yatırım kredisi, 1 yıla kadar ödemesiz azami 5 yıl olmak üzere 30 milyon liraya kadar işletme kredisi sağlanacak.

İKİNCİ YARI İŞSİZLİK HIZLA GERİLEYECEK

Albayrak “2018 yılı mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 58 milyar dolarla geçtiğimiz yıl en yüksek seviyeye ulaşan cari açık 2019 yılı mart ayında 13 milyar doların altına düşmüştü. Türkiye ihracatta yakaladığı ivme ile cari dengede geçtiğimiz aylarda çok önemli bir tempo ortaya koydu. Bu başarılı performansın sürmesiyle birlikte Haziran ayından itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz” dedi.

EKONOMİYİ BİLENLERİ ÇOK GÖRDÜK

Albayrak “Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini ne kadar vakıf olduğunu geçmişte batırdığı kurumlardan, ülkeyi getirdiği ve davet ettiği IMF komiserleriyle nasıl yol yürüdüklerinden biliyoruz. Tek dertleri halkın moralini bozmak. Bizler buna izin vermeyeceğiz” dedi. İşsizlikte en kötünün geride kaldığını ifade eden Albayrak, haziran ve temmuzda turizmin etkisiyle 1 milyon istihdam rakamının görüleceğini söyledi.

KAMU BANKALARI GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yönlendirmeleriyle, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olarak finansman paketi hazırladıklarını belirterek “Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, Halkbank olarak 81. yaşlarını kutladıkları bu günde, ülke ekonomisi için vizyoner bir adım atıldığı “İVME Finansman Paketi” toplantısının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da paketin sürtürülebilir büyüme açısından önemine dikkat çekti ve doğru dağıtılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

İŞ DÜNYASI 'DOĞRU BİR HEDEF' DİYOR

İş adamları, destek paketinin önemine ve doğruluğuna işaret etti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Paketi millî katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz. Paket dış dengeyi olumlu etkilerken, istihdamı da artıracaktır. Yüksek teknoloji ihracatını da artıracaktır” dedi. ASKON Başkanı Orhan Aydın da cari açığa çözüm yolunda içeriklerden oluşan paketin, sanayici ve üreticinin yüzünü güldüreceğini söyledi.