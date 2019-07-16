Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miktar bazında da artış yaşandığını ifade eden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, ocak-mayıs döneminde ihraç edilen makarna miktarının 2018’in aynı dönemi göre yüzde 7 artarak 538 bin 824 tona ulaştığı bilgisini verdi. Türkiye’nin 2018 yılında 1 milyon 200 bin tonun üzerinde makarna ihracatı yaptığını hatırlatan Külahçıoğlu “2019 yılı için belirlediğimiz yüzde 15’lik ihracat artış hedefi için umutluyuz. Birçok kişinin adını bile duymadığı ülkelere makarna ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler Fildişi Sahili, Malavi, Polinezya, Mayotte, Peru, Dominik Cumhuriyeti’yle birlikte 160’a çıktı” dedi.