Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde işsizlik, geçen yılın aynı ayına göre yükselirken, bir önceki aya göre düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart döneminde yüzde 14,1 olan işsizlik oranı nisanda 1,1 puan düşerek yüzde 13 olarak ölçüldü. Mart ayında 4 milyon 544 bin olan işsiz sayısı da nisanda 4 milyon 202 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz nisan ayında işsiz sayısı 3 milyon 86 bin kişi seviyesindeydi.

İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayına göre ise 3,4 puan artışla yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi olurken, istihdam oranı 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,7’si inşaat, yüzde 56,9’u hizmet sektöründe yer aldı. Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan ve inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 0,9 puan artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı rakamlarında mevsim etkileri büyük oranda etkili oldu. Hizmetler sektöründeki azalma, turizmdeki hareketliliğin istihdama yansımamasından kaynaklandı. Turist sayısında rekorlar kırılmaya başlanan mayıs ayından itibaren istihdamın artıp işsizlik oranının azalacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 32'Sİ SERBEST MESLEK SAHİBİ

Dünyada en fazla serbest meslek sahibi barındıran ülkeler belli oldu. Buna göre nüfusunun yüzde 32’si serbest meslek sahibi olan Türkiye, bu alanda dünya 4’üncüsü oldu. OECD verilerine göre en fazla serbest meslek mensubu barındıran ülke Kolombiya oldu. Yunanistan 2’ci, Brezilya 3’üncü, Türkiye 4’üncü ve Meksika ise yüzde 31’lik oranla 5’inci oldu. Serbest meslekle uğraşanların en az olduğu ülke ise yüzde 6,4’lük oranla ABD olarak dikkat çekti.

SANAYİCİ SÖZÜNÜ TUTTU, İNŞAATTA KAYIP ÇOK

¥ Nisanda tarım dışı istihdam 10 bin, tarım dışı işgücü 12 bin artış gösterdi. Bunun sonucunda tarım dışı işsizlik sabit kaldı.

¥ Tarım dışı istihdam 10 , tarım dışı işgücü 12 bin arttı, tarım dışı işsizlik sabit kaldı.

¥ Sanayici istihdam taahhüdünü yerine getirdi, çalışan sayısı 71 bin arttı.

¥ Hizmetler sektöründe 30 bin istihdam kaybı oldu. Bu kayıp mayıstan itibaren telafi ediliyor.

¥ Şubatta inşaatta başlayan istihdam kaybı 640 bine ulaştı.

¥ Kadınların hem işgücü hem istihdamı azaldı.

KAPANAN İNŞAAT ŞİRKETİ SAYISI ARTTI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2019’un ilk 5 ayında 2 bin 820 inşaat şirketi kapandı. Bütün dünyada görülen ekonomik daralma, lokomotif sektörlerden inşaatı da etkiledi. 2019 yılında yabancıların konut alımlarındaki artışa rağmen kur farkının getirdiği fiyat artışıyla maliyetler arttı, yerli yatırımcıların talebi azaldı ve kapanan şirket sayısı arttı. Kapanmaların yanı sıra yılın ilk 5 ayında kurulan inşaat şirketi sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki şirket kuruluşunun yarısının da altına düştü. Sektör temsilcileri, talebin düşmesinin yanı sıra maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıtılamaması sebebiyle zor durumdaki şirket sayısının arttığını ifade ediyor.



