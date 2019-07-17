Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin Kolombiya ve Peru’da 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliğine katılan Seger, yeni ürünlerini tanıttı. Kolombiya ve Peru’daki distribütörleri ile ikili iş görüşmeleri yaptıklarını belirten Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun “Güney Amerika pazarı Seger için oldukça değerli. Bu sebeple 2006 yılından bu yana Arjantin, Ekvator, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuela gibi ülkelerde distribütörlerimiz vasıtasıyla faaliyet gösteriyoruz ve bu ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Peru’nun ana ve tedarik sanayinde, Kolombiya’nın da tedarik sanayiinde ithalatçı olması Türk firmaları için önemli bir fırsat” dedi.