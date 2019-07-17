Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin Kolombiya ve Peru’da 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliğine katılan Seger, yeni ürünlerini tanıttı. Kolombiya ve Peru’daki distribütörleri ile ikili iş görüşmeleri yaptıklarını belirten Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun “Güney Amerika pazarı Seger için oldukça değerli. Bu sebeple 2006 yılından bu yana Arjantin, Ekvator, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuela gibi ülkelerde distribütörlerimiz vasıtasıyla faaliyet gösteriyoruz ve bu ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Peru’nun ana ve tedarik sanayinde, Kolombiya’nın da tedarik sanayiinde ithalatçı olması Türk firmaları için önemli bir fırsat” dedi.
Türk kornası Kolombiya’da
17.07.2019 - 04:19 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa’nın en büyük korna üreticilerinden biri olan ve Bursa’da ürettiği kornaları dünyanın dört bir yanına ihraç eden Seger, ihracat hedefleri doğrultusunda Güney Amerikalı distribütörleri ile bir araya geldi.
Etiketler : uludağ,
637498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/637498.aspx
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