Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda dijital verginin yanı sıra Facebook’un kripto para birimi libra ve siber riskler de masaya yatırılacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure liderliğindeki çalışma grubunun kripto para birimlerine ilişkin bir raporu, G7’de maliye bakanlarına sunması bekleniyor. Toplantının Fransa Ulusal Meclisi’nin, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz’da onaylamasından sonra yapılması dikkati çekiyor. Fransa Ulusal Meclisinin kabul ettiği yeni kanuna göre internet devleri, Fransa’da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek. Fransa’nın onayladığı vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

G7 maliye bakanlarının toplantısından sonra Fransa’nın güneyindeki Biarritz’te 24-26 Ağustos’ta G7 Liderler Zirvesi yapılacak.