Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kullanıcı kaybı haberleri, Netflix'in hisse senetlerinin de değer kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde 140 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Netflix, 2011'den bu yana ilk kez ABD abonelerinde bir kayıp yaşadı. İkinci çeyrekte 2.7 milyon yeni kullanıcıya ulaşan Netflix 2018’in aynı döneminde 5.45 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yeni hedef 5 milyon yeni kullanıcı olarak belirlendi ve şöyle denildi:

“ABD’de ikinci çeyrekte abone sayımız değişmemiş olsa da üçüncü çeyrekte yüksek artış bekliyoruz ki bunu çeyreğin ilk günlerinde de görüyoruz. Üçüncü çeyrekte 7 milyon aboneye ulaşarak 2018’in aynı döneminde gerçekleşen 6.1 milyon abone sayısını geçmeyi bekliyoruz." Netflix geçtiğimiz ay Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde aylık üyelik ücretlerinde artışa gitmişti.

Türkiye'de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL seviyesine çıkmıştı.