Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Ekonomi Masası’na misafir olan Yenigün; bu tekliflerini Türkiye Emlak Katılım Bankası yetkilileriyle de konuştuklarını belirterek “Son bir senedeki hareketler tüketiciyi belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor; dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, daire

mi alayım? Satışlar etkilendi. Konut stoku, müteahhitten bir fona geçmeli. Emlak Katılım Bankası, bu fonu oluşturabilir. Stoktaki konutlar da söz konusu fon tarafından alınır, problem çözülmüş olur. Bu olursa inanıyorum ki, fon iki-üç sene sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak” dedi.

TOKİ'NİN SATIŞ SIKINTISI

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut “Bizim satışa çıkıp da çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var. Bu sebeple her projede kuraya başvuruyoruz” dedi. Afyonkarahisar’da temaslarda bulunan Bulut; son olarak “50 bin sosyal konut” hamlesini hatırlatarak şunları söyledi: Kuralarını 19 Ağustos’ta tamamlamış olacağız. Bir taraftan inşaatlarına başladık. 15 bine yakınının temeli atıldı. 2019 yılında tamamını başlatmış olacağız. Hem sosyal konut hem kentsel dönüşüm noktasında hedeflerimiz var. Bu doğrultuda yeni uygulamalarımız devam edecek.