Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko “Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında, sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 14 düzeyinde artış görüldü. Toplam kart sayısı 223,9 milyon adede çıktı” dedi. Soner Canko, en fazla artışın hava yolları alanında yaşandığını belirtti. Bu yıl gelen yabancı turist sayısındaki artışın da etkisiyle, hava yollarında yüzde 48’lik artış oldu. Konaklama alanında yüzde 41’lik, yemek alanında yüzde 35’lik, kuyumculuk alanında yüzde 34’lük ve seyahat acentelerinde yüzde 32’lik artış görüldü. Canko, kartlara yemek sektöründe 22,5 milyar TL’lik, hava yollarında 13,5 milyar TL’lik, konaklamada 9,5 milyar TL’lik ve kuyumculukta 8,5 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirildiğini de söyledi.