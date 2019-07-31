Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti." dedi.

Ateş, şöyle devam etti:

"Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor. Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak."

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim ise şunları kaydetti:

"Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. DenizBank, faaliyetlerine ve büyümesine mevcut markası altında devam edecek."