Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de yaklaşık 12 milyon kişi yollara düştü. Bunun 3’te 1’inin sahillere, geri kalanının ise memleketlerine gittiği belirtiliyor. Seyahate en çok çıkış ise İstanbul’dan gerçekleşti. Her 5 İstanbulludan 1’inin tatile çıktığı tahmin ediliyor. Tatil göçüyle birlikte İstanbul çıkışında cuma akşamından başlayan trafik, dün de yer yer devam etti. Bayram tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde trafiği kilitledi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda trafik yavaş ilerlerken, arıza yapan araçlar ve maddi hasarlı kazalar zaman zaman ulaşımı durdurdu. Aynı şekilde Anadolu Otoyolu’nun Düzce ve Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasına geldi. Deniz yolunu kullananlar ise Çanakkale’de deniz ulaşımı ve iskelelerde yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler ise kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sıra beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar sırayı bırakıp geri döndü. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan feribot iskelelerinde araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.