Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yazılım yöneticilerin karar alma süreçlerine destek olurken sonuçların çeşitli grafiklere dönüştürülebilmesi ve kolaylıkla anlamlandırılmasını ile PDF, Excel, HTML gibi çeşitli dosya türleriyle dışa aktarılmasına imkân sağlıyor. Sistemin özellikle satış ve pazarlama, insan kaynakları, denetleme, personel ve kaynak yönetimi gibi birçok alanda kaynakların etkin kullanımına katkı sunulması bekleniyor.

ASTAR-BI ayrıca kullanıcıların analiz için harcadığı süreyi azaltarak zaman tasarrufu sağlama, veri içerisinde saklanan veya fark edilemeyen ilişkileri ortaya çıkarma gibi avantajlar sağlıyor. Standart raporlara ek olarak esnek yapısı ile farklı analizlerin aynı ekranda görülebilmesine fırsat sunan yazılım ile çeşitli grafik ve tablolar ile veriyi en kısa sürede anlamlandırabiliyor, aynı zamanda elde edilen görselin paylaşılmasını mümkün kılıyor. Güvenlik konusunda da ayırt edici özellikler barındıran yazılım dinamik yetkilendirme özelliği sayesinde yetkili kullanıcıları ayırabiliyor.