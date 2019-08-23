Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, LEADER Programı ile 2023 yılına kadar yerel kalkınmaya yaklaşık 22 milyon avro destek verileceğini söyledi. Bu yaklaşımda kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliği ile yerel eylem grubu dernekleri oluşturuldu. Bu gruplar, kendi yöreleri için kalkınma stratejilerini hazırlayacak. Proje kapsamında kurulan iki binin üzerindeki yerel eylem grubunun kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasında çok önemli rol oynadığını bildiren Pakdemirli, “Yerel eylem grubu dernekleri; belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili diğer kamu kurumları ile girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan, bir kamu-özel ortaklığı modelidir. Şu an için 12 ilde uygulanıyor. Ancak zamanla bunların sayısı da artacak. Böylece kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacak. Yerel eylem grubu dernekleri, 320 bin ila 400 bin avro arasında destek alabilecek. Bu kapsamda, en geç eylül ayı başlarında çağrıya çıkılacak” dedi.