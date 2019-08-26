Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, tamamı ledlerden oluşan özel bir aydınlatma sistemiyle, hiç güneş ışığı almayan kapalı alanda domates üretmeyi başardı. Güneş etkisi veren led armatürleri ihraç ettiklerini söyleyen Şentürk, “Bu aydınlatma ile, normal şartlarda 25 kilogram domates alınabilecek bitkilerden, 50 kilogramın üzerinde ürün topladık. Şimdiki hedefimiz dikenli salatalık yetiştirmek. Özellikle Rusya bu teknolojiye özel ilgi duyuyor. Kendi üretimini artırmanın yollarını arıyor. Bu tür teknolojileri kullanarak, dev kapalı seralar kurup üretim yapmak istiyorlar. Bu sebeple görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç yere sistem kurduk. Hedefimiz, çok daha büyük alanlar” dedi.