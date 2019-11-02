Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ‘vasıflı çelik’ sektörü markalarından Yükselen Çelik, halka arz oluyor. Şirketin hisseleri için 7-8 Kasım 2019’da talep toplanacak. Yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29,8’ini halka arz etmeyi planlayan Yükselen Çelik, hisse arz fiyatını 5,40 TL olarak açıkladı. Şirket, elde edeceği kaynakla makine ekipman yatırımı yaparak, mevcut durumda düşük olan finansal borcunu daha da azaltmayı, işletme sermayesini kuvvetlendirerek “geleceğin akıllı çeliği” olarak da nitelenen patentli ve tasarım ürünlerine yenilerini eklemeyi, yurt içinde pazar payını artırmayı hedefliyor. Yüksek katma değerli pazara hitap eden Yükselen Çelik, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere savunma, gemi, makine ve kalıp sanayilerine yönelik vasıflı çelik ihtiyacına cevap veriyor.

Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile tecrübesi ve Türkiye’nin 43 yıllık vasıflı çelik tedarikçilerinden olduklarını, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14’lük payla pazarın öncü şirketlerden olup yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Şirketin CEO’su Barış Göktürk ise “Vasıflı çelik alanı yaklaşık 70 bin ton civarında. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun küçük bir kısmı katma değerli çelikten oluşuyor. Oysa 15 yıl önce böyle bir pazardan söz etmek bile imkânsızdı. Biz yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyor ve satıyoruz. Otomotiv, makine, savunma ve kalıp sektörleri kendi kendilerine yetiyor bir de ihracat yapıyorlar. Bu sektörlerin ihracatı arttıkça bizim rakamlarımız büyüyecek” dedi.

YÜZDE 135 BÜYÜDÜ

Yükselen Çelik, dün düzenlenen toplantıda 2016’dan 2018’e TL bazında yüzde 135 ciro büyümesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Barış Göktürk, 2018’de yüzde 19,5 net kâr marjına sahip olduklarını, yüzde 26’nın üzerinde bir FAVÖK marjı sağladıklarını ifade etti.