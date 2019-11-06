Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’ne katılan Bakan Dönmez, “Rüzgârdan elektrik üretiminde Avrupa’da beşinci sıradayız. Bugün enerjimiz içinde yaklaşık yüzde 8’lerde olan bu oranı, ilk etapta yüzde 10’lara çekmeyi hedefliyoruz. Zaten son beş yıllık dönemde bu alan, yaklaşık yüzde 70 arttı. Bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız 262 rüzgâr santralinde toplam kurulu güç, 7 bin 500 megavata ulaştı. 2002’de sadece 19 megavattı. Gelecek dönemde de uygulanacak 40-50 megavatlık mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları santralleriyle, yeni kapasite kullanımları tahsis edeceğiz. YEKA yarışmasını kazanan konsorsiyum fabrikasını tamamlanmak üzere. Kısa sürede türbin üretimine de geçmiş olacağız. Toplam yerlilik oranı, asgari yüzde 65 olacak” şeklinde konuştu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da “Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgâr enerjisi santrali için başvuruları alacağız. Rüzgâr enerjisi yatırımları, ileride Türkiye’yi üretim merkezi hâline getirebilecek yolun başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı. Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım ise “Ülkenin birçok yerine 3 bin 85 türbin diktik. 2030’da 25 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.