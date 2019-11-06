Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, bu rakamlar 500 liradan yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükûmete geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 liraya çıkıyoruz. Nereden nereye! Öğrenim kredisi rakamları ocak ayından itibaren yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada 1.650 lira olarak uygulanacak” dedi. On yedi sene evvel verilen sözlerin tutulduğunu söyleyen Erdoğan, ülkenin refah seviyesini yükselttiklerini belirterek “Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir” dedi.

Yıllara göre kredi ve burs tutarları

Yıl lisans/ön lisans Yüksek lisans

2019 500 TL................1.000 TL

2018 470 TL 940 TL

2017 425 TL 850 TL

2016 400 TL 800 TL

2015 330 TL 660 TL

2014 300 TL 600 TL

2013 280 TL 560 TL

2012 260 TL 520 TL

2011 240 TL 480 TL

2010 200 TL 400 TL