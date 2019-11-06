Üniversite öğrencilerine müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, bu rakamlar 500 liradan yüzde 10 artış ile 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükûmete geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 liraya çıkıyoruz. Nereden nereye! Öğrenim kredisi rakamları ocak ayından itibaren yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada 1.650 lira olarak uygulanacak” dedi. On yedi sene evvel verilen sözlerin tutulduğunu söyleyen Erdoğan, ülkenin refah seviyesini yükselttiklerini belirterek “Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar  her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir” dedi.

Yıllara göre kredi ve burs tutarları
Yıl     lisans/ön lisans         Yüksek lisans

2019    500 TL................1.000 TL
2018    470 TL         940 TL
2017    425 TL         850 TL
2016    400 TL         800 TL
2015    330 TL         660 TL
2014    300 TL         600 TL
2013    280 TL         560 TL
2012    260 TL         520 TL
2011    240 TL          480 TL
2010    200 TL         400 TL

 