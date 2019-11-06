Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL oldu? İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7560 liradan alınan dolar 5,7580 liradan, 6,3760 liradan alınan euro ise 6,3780 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7430 liradan, euro ise 6,3760 liradan satılmıştı.