Dolar - euro kaç TL oldu? İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7560 liradan alınan dolar 5,7580 liradan, 6,3760 liradan alınan euro ise 6,3780 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7430 liradan, euro ise 6,3760 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? (6 Kasım 2019 güncel dolar ve euro)
06.11.2019 - 13:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte 6 Kasım 2019 güncel dolar ve euro oranları...
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