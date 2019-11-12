Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin son dönemdeki büyümesine büyük katkı sağlayan ihracatçılara müjde geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine “yeşil Pasaport verilecek. Söz konusu rakam, 1 milyon dolar ve üzerinde bulunuyordu. 193 ülkenin yüzde 64’ünde, dünya ticaretinin yüzde 75’ini oluşturan ülkelerde yeşil pasaporta vize muafiyeti sağlanıyor. Kararın ihracat hacmini artıracağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle; yeşil pasaport alabilecek ihracatçı sayısının 22 bin 325’e yükseldiğini söyledi. İsmail Gülle, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçının yeşil pasaport aldığını belirterek “Limitin 500 bin dolara inmesiyle birlikte hak kazanan ihracatçı sayımız yükseldi” dedi.

İhracat ailesinin, Türk ürünlerini dünyada 223 ülke ve ticaret bölgesine ulaştırmak adına yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Gülle, “Hükûmetimizin attığı adım, ihracatçımızın mobilite kazanması ve ihraç pazarlarımızı kolayca ziyaret etmeleri adına büyük önem arz etmekte. Çok sayıda ihracatçımızın yeşil pasaport imkânına kavuşmaları, satış hacmini olumlu yönde etkileyecektir. Bilhassa Ticaret Bakanımızın, pasaportun süresinin dört yıla çıkarılması yönündeki çalışmaları da çok önemli” diye konuştu.

TARIMDA DA TALEP VAR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Yeşil Pasaport sahibi olabilme kriterlerinin özellikle tarım ürünleri ihraç eden firmalarımızda, 250 bin dolar şeklinde düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur ise şunları söyledi: 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti, daha fazla ihracat yapılması için imkân sağlayacaktır. ciddi bir destek anlamı taşıyan bu düzenleme ile, yurt dışına gitmekte zorluk çeken KOBİ statüsündeki ihracatçılar daha etkin olacak.

DÖVİZ KREDİSİNDE FAİZLER DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de indirime gittiğini açıkladı. İhracatçıların taleplerini değerlendirdiklerini anlatan Bakan Pekcan, “Döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir düzenleme yaptık. Kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün üç taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi’nde oranlar; libor/euribor+3’ten, libor/euribor+2,40’a düşürüldü” dedi.