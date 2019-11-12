Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynakları alanında yabancı şirketlerin Türkiye’ye yoğun bir ilgisinin bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Rüzgâr nereye eserse yatırımcı oraya gider” dedi. Nisan 2020’de, 2 bin megavatlık rüzgâr enerjisi santrali için başvuruları alacaklarını kaydeden Yılmaz, “Piyasadaki genel ekonomik durum yatırımları bir miktar etkilese de, 2019’da rüzgârda ve güneşte iyi bir şekilde devam etti. Geçen yıl rüzgârda 4 bin megavatlar civarındaydık, şimdi ise 7 bin megavatlara çıktık. Güneşte çatı hariç 7 binlere vardık. Şimdi çatı da başlayacak. Çatıda maliyetler düştüğü için ekonomik olarak geri dönüşümü hızlanacak. Teşviksiz yatırımlar için de ciddi talep var. Gelecekte, yenilenebilir enerji yönünden Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde hamle yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

YEKDEM UZATILACAK

2020’nin, yatırımların çok hızlandığı bir yıl olacağına vurgu yapan Yılmaz, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 31 Aralık 2020’de sona erecek. Herkes ne yapıp edecek, yatırımlarını 2021 yılına kadar bitirecek. YEKDEM’in uzatılmasına yönelik çalışmalar var ancak fiyatlar da değişecek. Mevcut fiyatlar, yaklaşık 10 sene öncesinin şartlarına göre belirlenmişti. Dolayısıyla bu süreçte ciddi maliyet ucuzlamaları oldu. Zaten yatırımcılar ‘teşvik olsun, bu fiyatlarda olmasın’ diyor. Beş sene öncesine kadar kimse teşvike müracaat etmiyordu. Çünkü teşvikli fiyatların üzerinde, piyasada satılabiliyordu. Tabii ki yatırımcıyı memnun etmemek de yatırımları kısar. Burada bir denge bulacağız. Nihayetinde tüketiciye yansıyacak” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞİ AZ OLANLAR ÜLKEMİZİ GEÇİYOR!

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Yenilenebilir Enerji 2019” raporu, dünyada sektörün beş yıllık geleceğine ışık tuttu. Buna göre 2024’te yenilenebilir enerji kapasitesine sahip en yüksek ülkeler şöyle sıralandı:

1- Çin (Bin 219 gigavat)

2- ABD (411 gigavat)

3- Hindistan (235 gigavat)

4- Almanya (166 gigavat)

6- Brezilya (156 gigavat)

7- Japonya (153 gigavat)

8- Kanada (107 gigavat)

9- İspanya (81 gigavat)

10- Fransa (80 gigavat)

TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİ DAHA HIZLI ARTACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücünü giderek artıran Türkiye, 2024’te 63 gigavat temiz enerji kapasitesine ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin 42 gigavat seviyesindeki mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücü, böylece 2024’te yüzde 50 artmış olacak. Söz konusu artışla Türkiye; Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya ile, Avrupa’da en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücü bulunan ilk beş ülke arasına girecek. Türkiye, bu değerle dünya sıralamasında ise 11’inci sıraya yükselecek.

KURULU GÜCÜN YARISI TEMİZ

Geçtiğimiz ay açıklanan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı Raporu”na göre; Türkiye’nin talebi 2002-2018 döneminde yüzde 90’ın üzerinde arttı. Artan talebi karşılamak üzere enerji sektörüne yapılan 110 milyar dolarlık yatırımın 75 milyar dolarını, elektrik üretim projeleri oluşturdu. Bu dönemde sadece enerji dönüşümü için yapılan yatırımların yıllık ortalama miktarı 3,5 milyar dolar, finansmanı ise yıllık ortalama 2 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımlar sonucunda Türkiye’nin kurulu elektrik üretim kapasitesi bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 400 megavat seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynakları, toplam kurulu elektrik kapasitesinin yarısını oluşturdu.

SEKTÖRE 57 MİLYAR DOLAR KREDİ

Türkiye’de 2004-2018 döneminde enerji yatırımları için yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan önemli miktarda finansman sağlandı. Geçen yıl sonunda yurt içi bankalardan enerji sektörüne aktarılan finansman miktarı, gayri nakdi krediler dahil 45,5 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı finansal kuruluşlardan da doğrudan özel sektör yatırımlarına, 11,9 milyar dolar finansman bulundu. Böylece sektöre toplam 57,4 milyar dolar finansman desteği sağlanmış oldu. Türkiye’de, enerji sektöründeki dönüşümün devamı için, 2030’a kadar yıllık ortalama 5,3 ila 7 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımın karşılanması için ise sektörün yıllık 3,6 ila 4,5 milyar dolar arasında finansman ihtiyacı bulunuyor.