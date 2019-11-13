Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye, 2019’un ilk mali yarı yılında büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirketin servis geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artışla 6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2019-20 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artışla 2 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu dönemde fiber altyapı yatırımlarına devam eden Vodafone’un yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda 250 adet yerli ve millî Ulak baz istasyonunu devreye aldıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye’yi bu kritik süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Fiber yatırımları, altyapı paylaşımı ve yerli 5G ekosistemi oluşturulması gibi ivedilikle ele alınması gereken pek çok konu var. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yerli millî baz istasyonu Ulak’a destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Hâlihazırda, şebekemizde 250’ye yakın Ulak baz istasyonu çalışıyor. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız sürüyor. Amacımız, daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

310 bin yeni mobil abone

¥ Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24,1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dâhil toplam mobil abone sayısı ise 25,8 milyona ulaştı.

¥ Faturalı abone sayısı mali yılın ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58,2’sini oluşturdu.

¥ 18 bin noktadan 4.5G hizmeti veren Vodafone, en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. 4.5G abone sayısı ise 16 milyona yükseldi.

¥ Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise yüzde 34,9 arttı.

¥ “Eve kadar fiber” gibi yeni nesil teknolojileri kullanan abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 129 bin artış ile 239 bine ulaştı.

¥ Vodafone’un “Vodafone Yanımda” uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 11,2 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı.

¥ Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB’ı aştı. Abonelerinin toplam veri kullanımı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %38,7 artış ile 748 petabyte’a ulaştı.