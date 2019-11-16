Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vizyon projeler birer birer hayata geçerken; birçok ülke, bunların benzerlerini kendi ülkelerinde görmek istedikleri belirterek, Türk müteahhitlerin kapısını çalıyor. İstanbul Havalimanı’nın mimarlarından Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu “Türkiye’de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz, bu da bizim için gurur verici. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihalelere giriyoruz. Amerika kıtasından Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya kadar, çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve devam ediyor” dedi. Bir yandan Türkiye’deki dev yatırımlarına da devam ettiklerini söyleyen Mehmet Kalyoncu “Kalyon Holding’i bir dünya şirketi hâline getirmek için çalışıyoruz. 2020’yi ‘Küresel Marka Yılı’ ilan ettik. Bu kapsamda attığımız ciddi adımlar var. Küresel vizyon çerçevesinde Bükreş’te bir ofis açtık. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve kıta Avrupa’sındaki işlerimizi yöneteceğiz. TANAP’ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdik. Ayrıca Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve Üsküp’te, metrobüs projeleri üzerine çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika, aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında” diye konuştu.

Mehmet Kalyoncu, İGA’nın borçlarını yapılandırmasıyla ilgili olarak da “Ödeme sıkıntımız hiç olmadı. Proje bitmiş ve işletmeye geçmiş. Dünyada faizlerin düştüğü bir trend var. Bundan faydalanıp, daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir model üzerine çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

ENERJİYE 1,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kalyon Holding’in planlarında, enerji de ilk sıralarda yer alıyor. Bu alanı yöneten Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Haluk Kalyoncu “Yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz. Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi yerli panel üretim fabrikasını, 2020’nin Haziran ayında açmayı planlıyoruz. Çin Elektronik Teknolojisi Grubu, bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferi yapacak. Konya-Karapınar’da 18 kilometrekarelik bir alanda kuracağımız güneş enerjisi santrali için de 2020’de yatırıma başlayacağız. Bu santral tamamlandığında, 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Her iki proje için toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu panellerle, 1000 MW’lık Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralı kurulacak. Yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir enerji üretiminden söz ediyoruz. Böylece ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız. ‘Rüzgâr’da 700 megavat Trakya’da ve 300 megavat Anadolu’da olmak üzere, toplam 1.000 megavat RES yatırımımız sürüyor. Bu yatırımlarımızla 2 bin civarında yüksek nitelikli istihdam yapacağız” şeklinde konuştu.