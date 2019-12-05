Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Dünyanın en geniş sosyal girişimcilik platformu “Ashoka” iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte; ‘Erken Aşama’ kategorisinin kazananı ‘Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi’, ‘İleri Aşama’ kategorisinin kazananı ‘Toyi’ ve ‘İş Birliği’ kategorisinin kazananı ise ‘Kodluyoruz’ oldu. Her bir sosyal girişimci 50 bin TL ödül kazandı. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay; bu yıl 350 başvuru aldıklarını, geçen yıla göre yüzde 60 artış olduğunu, çok detaylı süreçlerin ardından birincileri seçtiklerini söyledi. İlerleyen yıllarda ‘Girişimciliğin Nobel’i olmayı hedeflediklerini söyleyen Zeynep Bodur Okyay, “Sosyal girişimler, aslında çok fazla kâr amacı taşımayan ancak bir ihtiyaçtan doğan ve birçok kişinin hayatına dokunan, onlara fayda sağlayan projeler. Tabii ki bunların da hayatta kalması için belli bir noktaya kadar ticarileşmesi gerekiyor. Türkiye’de 9 bine yakın sosyal girişimci olsa da, gelişmiş ve gelişmekte olan en iyi 44 ülke arasında Türkiye, 42’nci sırada yer alıyoruz. Yerli girişimlerimiz finansal kaynaklara ulaşmada sınırlı kalıyor. İbrahim Bey, her zaman sahip olmanın değil sahip çıkmanın önemine değinirdi. Biz de bu açıdan yaklaşıyoruz. Sadece ödül veren olmak istemiyoruz, bu girişimleri beslemek istiyoruz. Çünkü sosyal girişimciler, ülkemizin geleceği” dedi.