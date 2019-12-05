Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Türkiye’nin en büyük ekonomi organizasyonlarından İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla başladı. Zirve'de yerli ve yabancı iş adamları arasında 1 milyar dolar değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor. Program açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Anadolu LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer yaptı.

Değer: "Türkiye’ye yatırım yapan yabancı, önümüzdeki 5 yılda büyük karlar elde edecektir"

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, konuşmasında Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak üzerimizdeki ölü toprağını silkeleme ve yeniden ayağa kalkma zamanı geldi. Ekonomide yaşanan durgunluğun yerini yeniden büyümeye bıraktığının işaretleri var. Bu zirve ile amacımız büyük bir ekonomik fırsat ülkesi olan Türkiye'yi yabancı yatırımcılara tanıtmak ve iş dünyası arasında iş birliği imkanları hazırlamak. Şu anda Türkiye’ye yatırım yapan yabancı, önümüzdeki 5 yılda büyük karlar elde edecektir. Türkiye yabancı yatırımcı için dünyanın en gözde ülkeleri arasında yer alıyor. Tek eksiğimiz harekete geçmek." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: "Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldik"

TİM Başkanı Gülle, İstanbul'un yıllık 15 milyona yaklaşan yabancı turist sayısı, 85 milyar dolarlık ihracatı ve üretmiş olduğu 257 milyar dolarlık GSYH ile İstanbul'un Finlandiya, Mısır, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin dahi önüne geçtiğini söyledi.

Küresel ticareti etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin başarılı performansla 10 ayda ihracatta yüzde 2,6'lık artış yakaladığını vurgulayan Gülle, "Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 100 binin üzerinde yabancı öğrenci ise üniversitelerimizde eğitim görüyor. Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldik. Artık büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı, hizmetlerde, yapım işlerinde de sürdürüyoruz. Dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor her yere ayak basıyoruz."

Kalyoncu: "Yenilenebilir enerji alanında atılan adımlar umut verici"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, dünya üzerinde bir yerde insanlar gıdaya ulaşmazken başka yerlerde ciddi gıda israfının yaşandığına değinerek, Türkiye'nin gıdaya ulaşamayan pek çok ülkeye ciddi yardımlar yaptığına değindi.

Yenilenebilir enerji alanında devletin attığı adımların umut verici olduğunu, Türkiye’nin geleceğinin parlak ve yatırım fırsatları sunan bir ülke olduğunu ifade eden Kalyoncu, her şeyi devletten beklemeden iş dünyasının elini taşın altın koyması gerektiğini ifade etti.

Anadolu LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu ise "Türk girişimcisi her zaman işine bakar. Yapısal sorunlarımız olsa da girişimcilerimiz korkusuz, genç ve dinamik nüfusumuz var. Ticaret savaşları oluyor diye kimse yatırımdan vazgeçmez bizde. Yeterki yatırım ortamını iyileştirelim, insanlarımızın ayağına vurulan prangaları kıralım" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "2018 yılındaki olumsuz hava artık yerini yükselişe bıraktı"

Oturum başkanlığını eski Bakan Kürşat Tüzmen’in yaptığı “Küresel Ticaret Savaşlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri” konulu ilk panele konuşmacı olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci yer aldı. Panelde söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Dünya ekonomisi ve ticaretinin büyüme hızının yavaşladığını belirttiği konuşmasında, Dünya ticaret ekseninin batıdan doğuya kaymaya başladığını ve Asya ülkelerinin hızlı bir ilerleme kaydettiğini aktardı.

Amerika ve Çin arasındaki vergi ve ticaret savaşının temelinde teknoloji savaşının yattığını belirten Turagay, "Çin, artık ucuz mal üreten bir ülke değil orta-yüksek kaliteli mal üretiyor. Türkiye mevcut dünya ticaret hacminin binde 9’unda yer alıyor. Bu rakamı katma değeri yüksek teknoloji ürünlerini ihraç ederek yükseltmemiz gerekiyor. 2018 yılındaki olumsuz hava artık yerini yükselişe bıraktı. Türkiye 390 milyar dolarlık ticaret hacmi olan genç nüfuslu bir ülke. Bizde eksik olan yüksek teknolojiye yönelik üretim ve ihracat yapmak. Türkiye'nin yabancı yatırımcıya çok ihtiyacı var. TANAP, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı, İstanbul Havalimanı bunlar çok önemli yatırımlar. Yeni dünya düzeni dünya için risk ama Türkiye için çok büyük fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Türkiye yatırım yapılacak 33 ülke arasında yer alıyor"

Türkiye’nin küresel alanda zayıflamasını isteyen güçlerin Gezi Parkı, 17-25 Aralık, Kobani, Çukur olayları, 15 Temmuz gibi senaryoları devreye koyduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "En son 10 Ağustos finans saldırısından sonra Türkiye’nin yeniden toparlanacağını ve 2019 yılında dengelenme sağlayıp istikrar ortamına yeniden döneceği söylendiğinde kimse bize inanmazdı. Şimdi elde edilen başarıyla yabancı kurumlar da Türkiye için büyüme tahminlerini pozitife düzeltmeye başladı. Önümüzdeki yıl yüzde 5 büyüme hedefliyoruz. Türkiye tüketim ve yatırımı erteleme sarmalından çıkarak yeniden tüketim ve üretime yöneldi. Finansal oynaklık ve riskler alınan tedbirlerle sona erdi. Türkiye’nin bölgesinde liderliği devam ettireceği konusunda yerli ve uluslararası yatırımcılar da kanaat getirdi. 2018 de cari açık konuşulurken 2019 yılında cari fazla verdik. Türkiye yatırım yapılacak 33 ülke arasında yer alıyor. Koşulların daha da iyileştirilmesiyle ilk sıralara çıkacağız" diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci: "2020’de Türkiye’de hastaları robotlar muayene etmeye başlayacak"

Sağlık sektöründe hekim hatalarının önemli sorun olduğunu ifade eden Birinci, "Sağlıkta robotik uygulamaların ve yapay zekanın kullanılması konusunda Türkiye’nin de önemli yatırımları var. Zannediyorum 2020'nin Haziran-Temmuz ayları gibi artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek. Belki en büyük portallardan birisine sahip olacağız. Yapay zeka araçları bazı alanlarda hekimlerden çok daha hızlı ve daha doğru teşhiste bulunuyor. Bu alanda küresel yatırımlar da söz konusu. Şu an Türkiye, dünyada obezitede sondan ikinci sırada, inanılmaz bir diyabet artışı var. Son 3 yılda kadınlarımız ortalama 2 kilogram, erkeklerimiz ortalama 1,5 kilogram ağırlıklarını artırmış durumdalar. Ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Aslında kronik hastalıkları besleyen obezite önümüzde ciddi bir risk olmaya başladı." diye konuştu.

Altın Değerler Ödül Töreninde yılın enleri seçilecek

11 farklı alanda panellerin yapıldığı Zirve sonunda yapılacak Altın Değerler Ödül töreninde yenilikçi 20 kişi ve kuruma ödülleri verileceği belirtildi.